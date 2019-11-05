İngiltere'de tırın arkasında 39 cesedin bulunması

05.11.2019 13:06

İngiltere'nin Essex kentinde bir tırın arkasında çoğu Vietnamlı olduğu düşünülen 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili Vietnam'da, 1 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Devlete ait Tuoi Tre gazetesinin haberine göre, Vietnam polisi, Nghe An bölgesinde olayla bağlantılı olduğu düşünülen 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

Söz konusu olayda, Ha Tinh'de 2, Nghe An'de ise 9 olmak üzere gözaltı sayısı 11'e yükselirken, şüphelilerin "denizaşırı göçmen kaçakçılığıyla" suçlandıkları kaydedildi.

Nghe An bölgesi Emniyet Müdürü Nguyen Huu Cau, çetenin insanları yasa dışı yollardan İngiltere'ye sokmadan önce Rusya ve ardından da Almanya'ya götürdüğünü belirtti.

Essex'de ölü bulunan 39 kişi

İngiliz polisi, 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde 39 ceset bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

Olayın meydana geldiği gün yapılan ilk açıklamalarda, 8'i kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde, kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtilmişti.

Tırın sürücüsü Maurice Robinson, "39 kişiyi öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlamalarıyla 28 Ekim'de tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison'a da çıkarıldığı mahkemede, 39 kişiyi öldürme, göçmen kaçakçılığı, göç yasalarını ihlal ve para aklama dahil toplam 41 suç yönetilmiş ve Harrison, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: AA