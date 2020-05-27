İngiltere'de tırda bulunan 39 cesetle ilgili Belçika ve Fransa'da 26 kişi tutuklandı
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İngiltere'de tırda bulunan 39 cesetle ilgili Belçika ve Fransa'da 26 kişi tutuklandı

İngiltere'de geçtiğimiz yılın Ekim ayında 39 Vietnamlı göçmenin cansız bedeninin bulunduğu olayla ilgili Fransa ve Belçika'da 26 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İngiltere'de tırda bulunan 39 cesetle ilgili Belçika ve Fransa'da 26 kişi tutuklandı
27.05.2020 23:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:49

İngiltere'de geçtiğimiz yılın Ekim ayında 39 Vietnamlı göçmenin cansız bedeninin bulunduğu olayla ilgili Fransa ve Belçika'da 26 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl İngiltere'de bir tır konteynerinde ölü bulunan 39 Vietnamlı göçmenle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Belçika ve Fransa'da 26 kişi tutuklandı. İngiltere, İrlanda, Fransa ve Belçika tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında, Belçika'da tutuklanan 13 kişiden 11'inin Vietnamlı, 2'sinin ise Faslı olduğu açıklandı. Fransa'da ise Paris Savcılığı Paris bölgesinde yapılan 13 tutuklama ile ilgili detaylı bilgi paylaşmadı. Fransız basını tutuklanan kişilerin çoğunun Vietnamlı olduğunu iddia etti.

Belçika Federal Savcılığı, cesetlerin bulunduğu konteynerin Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndan ayrıldığını, hayatını kaybedenlerden bazılarının kamyon yolculuğundan önce bir süre Belçika'da kaldıklarını açıkladı. Belçika Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İnsan tacirleri tarafından kurulan zincirin birkaç ay boyunca her gün birkaç düzine insanı aynı yollarla İngiltere'ye taşındığından şüpheleniliyor" ifadeleri kullanıldı. Örgütün, Asya'dan özellikle Vietnam'dan mültecilerin taşınmasına odaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl İngiltere'de tır konteynerinde aralarında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 39 kişinin cesedini bulunmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Hayatını kaybedenlerin Vietnam uyruklu olduğu, Belçika'dan İngiltere'ye yasa dışı yollarla getirildikleri belirlenmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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