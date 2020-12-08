İngiltere'de teslimat şoförü, aracını çalan soyguncuları böyle durdurmaya çalıştı
İngiltere'de Noel dönemi teslimat şoförlüğü yapan 20 yaşındaki sürücü, araca binerek hareket eden soyguncuları durdurmaya çalıştı.
Olay, İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki West Bromwich kasabasında meydana geldi. Noel dönemi teslimat şoförlüğü yapan 20 yaşındaki sürücü, aracına binen soyguncuları fark edince onları durdurmak için aracın kaputuna çıktı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların araçla kaçmaya çalıştığı, ismi açıklanmayan sürücünün ise soyguncuları durdurmak için hareket halindeki aracın kaputunda durduğu görüldü. Yerel medya, sürücünün bileğinden yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, polisin ise soyguncuları aradığını bildirdi.
- İngiltere
Kaynak: Demirören Haber Ajansı