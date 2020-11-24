İngiltere'de telekomünikasyon güvenlik yasa tasarısı parlamentoda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

İngiltere'de telekomünikasyon güvenlik yasa tasarısı parlamentoda

24.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:11
İngiltere'de telekomünikasyon güvenlik yasa tasarısı parlamentoda

İngiliz hükümeti, ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin yüksek güvenlik standartları karşılayamamaları durumunda günlük 100 bin sterline varan oranda cezalandırılmalarını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

İngiliz hükümeti, ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin yüksek güvenlik standartları karşılayamamaları durumunda günlük 100 bin sterline varan oranda cezalandırılmalarını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

İngiliz hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Telekomünikasyon Güvenlik Yasa Tasarısına göre ülkenin telekomünikasyon altyapısında yer alan şirketlerin yüksek güvenlik standartların karşılanmaması durumunda cirolarının yüzde 10'u ya da günlük 100 bin sterline kadar cezalandırılabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, "Tasarı, telekomünikasyon şirketlerine İngiltere'nin altyapısında güvenliği artırması için yeni yasal sorumluluklar, İngiliz hükümetine ise Huawei gibi yüksek riskli tedarikçilerin altyapıda çıkarılması için yeni yetkiler veriyor." ifadeleri yer aldı.

Yasa tasarısına göre denetim kuruluşu Ofcom telekomünikasyon şirketlerinin güvenliği sağlamak konusundaki sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini denetleyebilecek, düzenlemelere uymayan şirketlere para cezası verilebilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, "5G'nin hizmete girmesi ve gigabit broadbandın tüm ülkede kullanılması için milyarlar harcıyoruz. Bunun faydalarını, ancak ağımızın güvenliği ve direnci konusunda emin olduğumuz zaman görebiliriz. Bu tasarı İngiltere'ye dünyadaki en sağlam telekomünikasyon güvenlik yönetimini sağlıyor." İfadelerini kullandı.

Haziran ayında İngiliz hükümeti bir açıklama yaparak bu yılın sonundan itibaren telekomünikasyon operatörlerinin Huawei'den 5G ekipmanı satın almasının yasaklandığını bildirmişti.

Aynı açıklamada ayrıca 2027 yılına kadar ise tüm Huawei teknolojisinin İngiltere'nin 56 altyapısından çıkarılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

İlgili Haberler

Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi
AB ve İngiltere müzakerelerde ilerleme sağlandı
AB ve İngiltere müzakerelerde ilerleme sağlandı
Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı
Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan İlham Aliyev Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Alişan Sibel Can Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Caner Erkin Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de telekomünikasyon güvenlik yasa tasarısı parlamentoda - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 17:35:45. #1.14#
title