İngiltere'de 'Tecavüz Suçlarını Babam İşledi' Diyen Mahkum İçin Babanın Mezarı Açılacak

İngiltere'de, iki tecavüz suçundan 23 yıl hapis cezası alan Eric McKenna adlı bir mahkumun babasının mezarı açılacak. DNA eşleşmesi sonucu cezalandırılan Eric McKenna, bu suçları kendisinin değil babasının işlediğini iddia ediyor.

60 yaşındaki Eric McKenna geçen yıl Mart ayında, 1980'li yıllarda Newcastle ve Gateshead'de iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hapse atıldı.

Tartıştığı komşusunun çiçek saksılarına idrarını yapması nedeniyle, McKenna'nın DNA örneği, polis kararı sonrası alınmış ve örnekler tecavüz vakalarıyla ilişkilendirilmişti.

McKenna ise hep suçsuz olduğunu savundu.

Ailesi de tecavüzcünün Eric McKenna değil, 1993'te ölen babası Thomas McKenna olduğunu öne sürdü.

McKenna ailesi Anglikan Kilisesi'nden, Newcastle'ın Elswick bölgesindeki St John's Mezarlığı'na gömülü olan baba Thomas McKenna'nın mezarının açılması için izin aldı.

Kiliseden yapılan açıklamada "Anglikan Kilisesi, sadece istisnai koşullarda mezarların açılmasına izin veriyor. Bu vakada, mezarın açılmasına izin verilmesi asla merhuma yapılan suçlamaya destek anlamına gelmiyor. İzin, DNA analizinin bu meseleyi nihai olarak sonuca ulaştırması amacıyla verildi." denildi.

Geçen yıl verilen mahkumiyet kararından sonra Northumbria Polisi'nden Dedektif Mick Wilson "McKenna işlediği suçlardan ceza almayacağını düşündü. Ancak komşusuyla yaşadığı tartışma ve bir anlık aptallığı 23 yıl hapis cezası almasıyla sonuçlandı" demişti.

Savcılık, iki tecavüz vakasında da olay yerinden alınan DNA örneklerinin Eric McKenna'ya ait olmama ihtimalinin "milyarda bir" olduğunu söylemişti.