İngiltere'de tarihin en büyük adalet skandalında 39 kişi aklandı
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İngiltere'de tarihin en büyük adalet skandalında 39 kişi aklandı

İngiltere'de tarihin en büyük adalet skandalında 39 kişi aklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İngiltere'de geniş yankı bulan ve yüzlerce posta çalışanının hüküm giymesine neden olan postane yazılımı skandalında, 39 kişi daha aklandı.

İngiltere'de geniş yankı bulan ve yüzlerce posta çalışanının hüküm giymesine neden olan postane yazılımı skandalında, 39 kişi daha aklandı. Mahkeme, dün 39 kişinin mahkümiyet kararını bozdu.

İngiltere'de hırsızlık ve zimmetine para geçirmek suçlarından mahkum olan 39 eski posta çalışanı dün mahkeme tarafından aklandı ve haklarındaki mahkumiyet kararı bozuldu. 1999 yılında postane hizmeti veren Post Office kuruluşunun Horizon adlı bilgisayar sistemindeki hata, yıllar içinde yüzlerce çalışanın suçlanmasına, bazılarının da hapis cezası almasına yol açarak ülke çapında skandala dönüşmüştü. Olay, önce en büyük hırsızlık skandalı ve daha sonra sistemdeki hatanın yıllar sonra ortaya çıkmasıyla adalet skandalı olarak İngiltere tarihine geçti.

700'DEN FAZLA KİŞİNİN HAKSIZ YERE SUÇLANMASINA YOL AÇTI

Ceza Davaları İnceleme Komisyonu, 22 davayı daha incelediklerini açıkladı. Diğer yandan Horizon sisteminden elde edilen kanıtlara göre yıllar içinde 700'den fazla kişi hakkında soruşturma yapıldığı belirtilerek, haksız mahkumiyet aldığına inan kişilerin komisyona başvurması istendi.

SİSTEMİ SORGULAYANLAR SUSTURULDU

Londra'daki Kraliyet Mahkemesi'nde görev yapan hakim Lord Justice Holroyde, postane yöneticilerinin Horizon'un güvenilirliği konusunda ciddi sorunları olduğunu bildiklerini ve sistemin kusurlarını araştırmanın onların görevi olduğunu söyledi. Holsoyde ayrıca postane yöneticilerinin bu süreçte sistemi savunarak güvenli olduğunu savunduklarını ve sistemi sorgulayan çalışanların açık bir şekilde susturduklarını belirtti. Yerel medya, skandalın kurbanlarının yıllar içinde hırsızlık, dolandırıcılık, sahte muhasebe kayıtlarıyla zimmetine para geçirme gibi suçlardan mahkumiyet alarak bazılarının hapis yattığını, toplumdan dışlandığını ve başka iş bulamadıklarını ifade etti. Bazı mağdurların ise yıllar içinde temize çıkmadan hayatlarını kaybettiği belirtildi.  

NE OLMUŞTU?

Horizon bilgisayar sistemi ilk olarak 1999 yılında muhasebe ve stok sayımı için bazı postanelerde kullanıma sunuldu. Ancak sistemin yanlış raporlamasına neden olan ve önemli miktarda para içeren hatalar yaptığı görüldü. Horizon sisteminden elde edilen kanıtlarla postane şirketi, 736 kişinin yargılanmasını sağladı. Kurbanlar, tek tek veya toplu biçimde yıllar içinde Ceza Davaları İnceleme Komisyonu tarafından takip edilen uzun ve zor bir adalet savaşına girişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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