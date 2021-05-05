İngiltere'de taraftarlar tribüne dönüyor!
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İngiltere'de taraftarlar tribüne dönüyor!

İngiltere'de taraftarlar tribüne dönüyor!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de kalan iki hafta için ev sahibi takım taraftarlarının sınırlı sayıda tribünlere alınacağı açıklandı.

İngiltere Premier Lig'de kalan iki hafta için ev sahibi takım taraftarlarının sınırlı sayıda tribünlere alınacağı açıklandı.

İngiltere Premier Lig'i taraftara açılıyor. Ligin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre sezonun son iki haftasında sınırlı sayıda ev sahibi taraftarın stadyumlara alınacağı açıklandı. İngiltere lig yönetimi, ülkede kısmen gevşetilen virüs kısıtlamalarının ardından bu kararı alırken, tribüne gelecek sayı hakkında ise net bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

Öte yandan yapılan sezon başından itibaren deplasman takım taraftarlarının da stadyuma alınmasının planlandığı bildirildi.

(İHA)

İngiltere'de taraftarlar tribüne dönüyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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