İngiltere'de Şüpheli Olay

Eski bir Rus ajanı olduğu ileri sürülen ve İngiltere'de yaşayan Sergei Skripal ve yanındaki bir kişi bilinmeyen bir maddeye maruz kaldıktan sonra Salisbury kasabasında bir parkta bilinçsiz halde bulundu. Hayati ölçüde hastalanan bu iki kişi hastaneye yatırıldı.