- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ - Haberler | 3. Sayfa

- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestolarında 15 kişi gözaltına alındı.

- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı

LONDRA - İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestolarında 15 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de protestoların denetimini değiştirecek olan yeni Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısı'na yönelik protestolar devam ediyor. Ülkenin başkenti Londra'da sabah saatlerinde küçük gruplar halinde başlayan protestolar öğleden sonra geniş kitlelerin katılımıyla büyüdü. Londra'da bulunan Hyde Park, Holborn ve Charging Cross yakınlarında binlerce kişi sokaklara dökülerek, sloganlar eşliğinde yürüdü. Polisin protestoculara müdahalesi üzerine bir grup protestocunun polise saldırması sonucu olaylarda tansiyon yükseldi. Polis ve protestocular arasında arbede çıktı. Göstericiler, yol kenarındaki çöp konteynerlerini devirdi. Dükkan camlarına taşla saldıran bir grup gösterici de yağma girişiminde bulundu. Polis, göstericileri dağıtmak için sert müdahalede bulunurken, 15 kişi gözaltına alındı.

Londra polisi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Londra'nın merkezindeki operasyon icra aşamasına geçti ve gözaltılar yapılıyor" denildi. Protestoların büyümesini engellemek için başkentte çok sayıda polis konuşlandırıldığı bildirildi.

- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı
- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı
- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı
- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı
- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı
- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı
- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı
- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı
- İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burcu Biricik Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Cenk Tosun Metin Oktay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - İngiltere'de Suç ve Ceza Yasa Tasarısı protestoları sürüyor: 15 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 23:35:07. #1.14#
title