İngiltere'de Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka
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İngiltere'de Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere'de Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 11 bin 625 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 651 bin 988'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 11 bin 625 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 651 bin 988'e ulaştı. Ülkede şubat ayı ortasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı artış göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 625 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 651 bin 988'e ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 128 bin 8'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 43 milyon 148 bin 843 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 31 milyon 489 bin 240 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Şubat ayı ortasından bu yana en yüksek günlük vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 19 Şubat'ta 12 bin 27 vaka kaydedilmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber vakalar yeniden artarken, can kayıplarında da artış görüldü.12 Nisan'da Covid-19'a bağlı 30 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana günlük can kaybı en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan hükümet Covid-19 kısıtlamalarının tamamen sona ermesine yönelik planlarını yeni mutasyonlar nedeniyle 19 Temmuz'a ertelediğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Matt Hancock konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, hükümetin kısıtlamaların kaldırılması hedefine ulaşmasının "yolda" olduğunu ifade etti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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