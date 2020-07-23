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İngiltere'de spor sektörü siber saldırı tehdidi altında

İngiltere'de spor sektörüne yönelik siber saldırıların arttığı, Premier Lig takımlarının transfer anlaşmalarının tehdit altında olduğu bildirildi.

İngiltere'de spor sektörü siber saldırı tehdidi altında
23.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:15

İngiltere'de spor sektörüne yönelik siber saldırıların arttığı, Premier Lig takımlarının transfer anlaşmalarının tehdit altında olduğu bildirildi.

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), spor organizasyonlarına yönelik siber saldırı raporu yayımladı.

Raporda, İngiltere'de spor endüstrisine yönelik siber saldırıların arttığı aktarılırken, spor endüstrisindeki kurumların yüzde 70'ine 12 ay içerisinde en az 1 defa siber saldırı düzenlendiği paylaşıldı.

Siber saldırıların İngiltere Premier Lig'de kulüplerin transfer anlaşmalarını da hedef aldığına dikkat çekilen raporda, stadyumlardaki turnikelerin de tehdit altında olduğu kaydedildi.

Rapora göre, stadyum turnikelerine yapılan siber saldırılar sonucunda Premier Lig'de oynanan bir karşılaşma iptal edilme riski ile karşı karşıya kaldı.

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisinde kalan İngiltere spor endüstrisine, NCSC'nin raporunda belirtilen uyarıları dikkate alma ve güvenlik önlemlerini geliştirme çağrısı da yapıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen NCSS Operasyon Müdürü Paul Chichester, siber saldırıların spor sektörünü gerçek manada etkilediğine dikkati çekerek spor sektöründeki kurumların, takipçilerini siber saldırıların sonuçlarından korumaya çağırdı.

İngiltere Olimpiyat Birliği Başkanı Hugh Robertson da spor sektöründe siber güvenliğin artırılmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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