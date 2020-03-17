İngiltere'de sosyal yaşam durma noktasına geldi
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle şehrin ünlü meydanları boş kaldı.
17.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:12
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle şehrin ünlü meydanları boş kaldı. Kraliyet Opera Binası'nda planlanan gösteriler iptal edilirken, birçok tiyatro sahnesine ise ilgi azaldı.
Kaynak: AA
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