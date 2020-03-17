İngiltere'de sosyal yaşam durma noktasına geldi İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle şehrin ünlü meydanları boş kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle şehrin ünlü meydanları boş kaldı. Kraliyet Opera Binası'nda planlanan gösteriler iptal edilirken, birçok tiyatro sahnesine ise ilgi azaldı.

Kaynak: AA