İngiltere'de son 5 gündür günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde
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İngiltere'de son 5 gündür günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde

İngiltere'de son 5 gündür günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 31 bin 772 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 121 bin 245'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 31 bin 772 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 121 bin 245'e yükseldi. Ülkede son 5 gündür günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyrediyor.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı son 5 gündür 30 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 bin 772 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 121 bin 245'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 26 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 425'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 93 bin 763 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla, toplamda 45 milyon 881 bin 721 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 211 bin 446 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 34 milyon 764 bin 511 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı. Yetişkin nüfusun yüzde 66'sının tamamen aşılandığı bildirildi.

AŞI BAKANI ZAHAWİ: "MASKE KURALI DEVAM ETMELİ"

İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, İngiltere'de insanların kapalı alanlarda maske kullanmaya devam etmeleri gerektiğini belirterek, Covid-19'a karşı önlem olarak kullanılan yüz maskelerinin "bütün ülkeye yardım edeceğini" ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz hafta, kısıtlamaların sona ermesiyle beraber maske kullanmanın zorunlu olmayacağını duyurmuştu. İngiltere'de 19 Temmuz'da sona ermesi planlanan Covid-19 kısıtlamaları ile beraber birçok işletme yeniden açılacak, sosyal mesafe kuralı kalkacak ve yüz maskesi kullanmak yasal bir zorunluluk olmayacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise yüz maskelerine yönelik yaptığı bir açıklamada, kapalı alanlarda maske takmayanların sorumsuzca davrandığını belirtmişti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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