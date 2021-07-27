İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 131 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 131 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 131 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 511 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 131 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 511 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 131 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 131 artarak 129 bin 303'e yükseldi.

Şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün vaka sayısında düşüş kayıtlara geçti. Son 24 saatte 23 bin 511 yeni vaka tespit edildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) Tıbbi Direktörü Dr. Yvonne Doyle, günlük Kovid-19 verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Oranlar hala yüksek ve salgın henüz bitmedi. Bugün marttan bu yana en yüksek ölüm sayısını kaydettik." ifadesini kullandı.

Ölüm sayının yüksek olmasının, kısmen son haftalarda görülen yüksek vaka sayısından kaynaklandığına işaret eden Doyle, "Çok sayıda vaka olduğunda, ölümlerin bunu takip ettiğini biliyoruz ve bugün veriler hala üçüncü dalgada olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Ülkede 17 Mart'ta virüs kaynaklı 141 ölüm gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Ece Erken Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Aytaç Kara Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 131 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 19:53:52. #1.15#

title