İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 888 ölüm İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 888 kişi daha hayatını kaybetti.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 888 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 15 bin 464'e yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 888 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 15 bin 464'e yükseldi. Son bir günde 5 bin 525 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 114 bin 217'ye ulaştı.

Kaynak: DHA