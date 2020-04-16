İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 861 ölüm İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 861 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 861 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 729'a çıktı.

İngiltere'de koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 861 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 13 bin 729'a yükselirken; 4 bin 618 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 103 bin 93'e ulaştı.

Kaynak: DHA