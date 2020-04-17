İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 847 ölüm İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 847 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 847 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 14 bin 576'ya çıktı.

İngiltere'de bir günde 847 kişinin daha koronavirüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 14 bin 576'ya yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 108 bin 692 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA