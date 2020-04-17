İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 847 ölüm
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 847 ölüm - Haber
Koronavirüs, İngiltere, Dünya

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 847 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 847 kişi yaşamını yitirdi.

17.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:39
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 847 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 847 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 14 bin 576'ya çıktı.

İngiltere'de bir günde 847 kişinin daha koronavirüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 14 bin 576'ya yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 108 bin 692 olarak açıklandı.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Halkı uyaran yetkililer, asansöre binerken kuralları hiçe saydı Haber
Halkı uyaran yetkililer, asansöre binerken kuralları hiçe saydı
İngiltere'de bir günde koronavirüsten 847 kişi daha öldü Haber
İngiltere'de bir günde koronavirüsten 847 kişi daha öldü
Maske almak isteyen Japonlar, mağazada izdiham yarattı Haber
Maske almak isteyen Japonlar, mağazada izdiham yarattı
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı Haber
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası Haber
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haber
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Vücudunun tamamını dövmeyle kaplayan doktor, görenleri şaşırtıyor
Vücudunun tamamını dövmeyle kaplayan doktor, görenleri şaşırtıyor
'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
İsveç Prensesi, 3 gün eğitim alıp hastanede virüsle mücadeleye soyundu
İsveç Prensesi, 3 gün eğitim alıp hastanede virüsle mücadeleye soyundu
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Emrah Tarkan Ebru Polat Hande Yener
Spor Falcao Ali Koç Ergin Ataman Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 847 ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 17:02:14. #1.14#
title