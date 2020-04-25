İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 813 ölüm
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 813 kişi yaşamını yitirdi.
25.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:52
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 813 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 20 bin 319'a yükseldi.
- İngiltere
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini geçti. Son 24 saatte virüs nedeniyle 813 hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam can kaybı 20 bin 319'ya çıktı. Öte yandan, toplam vaka sayısının da 148 bin 377'ye ulaştığı belirtildi.
- İngiltere
Kaynak: DHA