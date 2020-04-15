İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 761 ölüm
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Koronavirüs, İngiltere, Dünya

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 761 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedenilye 761 kişi hayatını kaybetti.

15.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:04
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 761 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedenilye 761 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 12 bin 868'e ulaştı.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 761 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam ölü sayısı 12 bin 868'e yükseldi. Ülke genelinde 4 bin 603 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle de vaka sayısı 98 bin 476'ya ulaştı.


Kaynak: DHA

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