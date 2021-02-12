İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 316 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 908 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 316 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 908 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 316 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 697 bin 296'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 908 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 316 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 697 bin 296'ya, toplam can kaybı ise 93 bin 45'e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 202 bin 77 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 402 bin 174 da aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı