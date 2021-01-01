Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 462 ölüm
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Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 462 ölüm

01.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:22
Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 462 ölüm

Son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 22 bin 211 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 462 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 22 bin 211 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 462 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 129 bin 376'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 22 bin 211 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 462 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 129bin 376'ya, toplam can kaybı ise 74 bin 621'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 479 bin 988 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 574 bin 767 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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