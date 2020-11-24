İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 608 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 229 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 608 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 229 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 608 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 794'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 11 bin 229 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 608 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 794, toplam can kaybı ise 55 bin 838 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı