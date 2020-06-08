İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 55 ölüm İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 40 bin 597'ye yükseldi.

İngiltere'de koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 55 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 40 bin 597'ye yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 1205 artarak 287 bin 399'a ulaştığını aktardı.

Kaynak: DHA