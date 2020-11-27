İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 521 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 521 ölüm

27.11.2020 21:02 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:05
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 521 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 22 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 521 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 22 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 521 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 589 bin 301'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 22 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 521 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 589 bin 301, toplam can kaybı ise 57 bin 551 olarak duyuruldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronavirüs: İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 2 Aralık'ta mağazalar ve spor salonları açılacak
Koronavirüs: İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 2 Aralık'ta mağazalar ve spor salonları açılacak
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor
Beko, İngiltere'de 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 'ciddi kusurlu' bulundu
Beko, İngiltere'de 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 'ciddi kusurlu' bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Teoman Eser Yenenler Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 521 ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 21:07:42. #1.14#
title