İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 521 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 22 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 521 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 22 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 521 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 589 bin 301'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 22 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 521 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 589 bin 301, toplam can kaybı ise 57 bin 551 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı