İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 504 ölüm
04.12.2020 20:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:32
İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 298 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 504 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 298 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 504 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 690 bin 432'ye yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 298 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 504 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 690 bin 432, toplam can kaybı ise 60 bin 617 olarak duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı