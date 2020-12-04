İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 504 ölüm
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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 504 ölüm

04.12.2020 20:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:32
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 504 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 298 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 504 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 298 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 504 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 690 bin 432'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 298 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 504 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 690 bin 432, toplam can kaybı ise 60 bin 617 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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