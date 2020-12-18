İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 489 ölüm
18.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:41
İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 507 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 489 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 507 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 489 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 167'ye yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 507 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 489 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 167, toplam can kaybı ise 66 bin 541 olarak duyuruldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı