İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 489 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 507 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 489 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 507 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 489 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 167'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 507 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 489 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 167, toplam can kaybı ise 66 bin 541 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı