Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 251 can kaybı
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Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 251 can kaybı

20.02.2021 19:42 | Son Güncelleme: 20.02.2021 19:47
Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 251 can kaybı

Son dakika haberler: İtalya'da son 24 saatte 14 bin 931 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 251 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 931 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 251 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 795 bin 796'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 931 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 251 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 795 bin 796'ya, toplam can kaybı ise 95 bin 486'ya ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 315 bin 687 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 384 bin 623 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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