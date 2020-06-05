İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 357 ölüm İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 357 kişi daha yaşamını yitirdi.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 357 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 40 bini geçti.

İngiltere'de koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 357 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 40 bin 261'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 283 bin 311'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: DHA