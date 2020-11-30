İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 205 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 205 ölüm

30.11.2020 19:26 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:30
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 205 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 330 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 205 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 330 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 205 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 629 bin 657'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 330 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 205 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 629 bin 657, toplam can kaybı ise 58 bin 448 olarak duyuruldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın yeni bakanı Silivrili çıktı
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
'Hala şansımız var' diyen bilim insanları, salgını durdurmanın tek yolunu paylaştı
"Hala şansımız var" diyen bilim insanları, salgını durdurmanın tek yolunu paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi
Koronavirüs: İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 2 Aralık'ta mağazalar ve spor salonları açılacak
Koronavirüs: İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının biteceği 2 Aralık'ta mağazalar ve spor salonları açılacak
Beko, İngiltere'de 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 'ciddi kusurlu' bulundu
Beko, İngiltere'de 5 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 'ciddi kusurlu' bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Bülent Arınç Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Bülent Ersoy Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ozan Tufan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 205 ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 19:32:30. #1.15#
title