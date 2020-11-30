İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 205 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 330 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 205 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 330 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 205 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 629 bin 657'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 330 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 205 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 629 bin 657, toplam can kaybı ise 58 bin 448 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı