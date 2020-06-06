İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 204 ölüm İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi daha yaşamını yitirdi.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 40 bin 465'e yükseldi.

İngiltere'de koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 204 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 40 bin 465'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 1557 artarak 284 bin 868'e ulaştığını aktardı.

Kaynak: DHA