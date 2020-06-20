İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 128 ölüm İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 128 kişi daha yaşamını yitirdi.

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 128 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 42 bin 589'a yükseldi.

İngiltere'de koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 128 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 42 bin 589'a yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 1,295 artarak 303 bin 110'a ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA