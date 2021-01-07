Son dakika haberi... İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 414 ölüm

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya'da son 24 saatte 18 bin 20 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 414 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 18 bin 20 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 414 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 361'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 18 bin 20 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 414 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 361'e, toplam can kaybı ise 77 bin 291'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 572 bin 15 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 571 bin 55 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı