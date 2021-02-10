Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm

10.02.2021 21:18 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:22
Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm

Son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 12 bin 956 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 336 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 956 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 336 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 668 bin 266'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 956 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 336 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 668 bin 266'ya, toplam can kaybı ise 92 bin 338'e ulaştı. Ülkede toplamda 2 milyon 165 bin 817 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 410 bin 111 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Hüner Coşkuner Nesrin Cavadzade
Spor Metin Oktay Deniz Türüç Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 336 ölüm - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 21:22:27. #1.14#
title