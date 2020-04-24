İngiltere'de son 24 saatte koronadan 768 ölüm İngiltere'de son 24 saatte 768 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bine yaklaşarak, 19 bin 506'ya ulaştı.

İngiltere'de son 24 saatte 768 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bine yaklaşarak, 19 bin 506'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 190 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte korona virüs nedeniyle 768 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının 19 bin 506'ya yükseldiği duyuruldu. Ülkede 5 bin 386 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 143 bin 464'e çıktığı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA