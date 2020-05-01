İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 739 kişi öldü
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İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 739 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 739 kişi öldü
01.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:46

İngiltere'de son 24 saatte 739 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27 bin 510'a yükselirken, günlük korona test sayısı 100 bine ulaştı.

İngiltere'de son 24 saatte 739 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27 bin 510'a yükselirken, günlük korona test sayısı 100 bine ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 739 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27 bin 510'a yükseldi. Ülkede 6 bin 201 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 177 bin 454'e ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan İngiltere'de günlük 100 bin korona test sayısına ulaşıldı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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