İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 674 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte 674 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 771'e ulaştı.

İngiltere'de son 24 saatte 674 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 771'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 674 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 771'e yükseldi. Ülkede 6 bin 32 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 171 bin 253'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede durumu kritik olanların sayısı ise bin 559 olarak açıklandı.

Öte yandan İngiltere, dün açıklanan korona virüs verilerinde ilk defa yaşlı bakım evlerinde gerçekleşen ölümlerin kayda almasının ardından dünya genelinde korona virüse bağlı ölümlerinin en çok yaşandığı 5. ülke konumunda 3. ülke konumuna yükseldi. - LONDRA

Kaynak: İHA