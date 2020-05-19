İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 545 kişi öldü
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İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 545 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 545 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 35 bin 341'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 545 kişi öldü
19.05.2020 22:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:07

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 545 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 35 bin 341'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 323 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiltere'de bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 545 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 35 bin 341'e ulaştığı bildirildi. Bakanlık, ülkede 2 bin 412 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 248 bin 818'e yükseldiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı, İngiltere'de şu ana kadar toplam 2 milyon 772 bin 552 korona virüs testi yapıldığını açıkladı.

İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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