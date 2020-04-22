İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'dan 763 ölüm İngiltere'de son 24 saatte 763 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 18 bin 100'e, vaka sayısı ise 133 bin 495'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 763 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 18 bin 100'e, vaka sayısı ise 133 bin 495'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 763 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının 18 bin 495'e yükseldiği duyuruldu. Ülkede 4 bin 451 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 133 bin 495'e çıktığı aktarıldı. Ülkede ayrıca, toplam 559 bin 935 test yapıldığı ifade edildi. - LONDRA

Kaynak: İHA