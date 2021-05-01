İngiltere'de son 24 saatte bin 907 yeni vaka
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İngiltere'de son 24 saatte bin 907 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte bin 907 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 907 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 418 bin 530'a ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 907 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 418 bin 530'a ulaştı.

İngiltere'de korona virüse (Covid-19) bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 907 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 418 bin 530'a ulaştığı kaydedildi. Son 24 saat içinde 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 127 bin 524 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 34 milyon 346 bin 273 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 14 milyon 940 bin 984 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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