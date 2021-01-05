İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 649 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 378 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 649 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 378 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 649 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 181 bin 619'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 378 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 649 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 181 bin 619'a, toplam can kaybı ise 76 bin 329'a ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 536 bin 129 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 569 bin 161 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı