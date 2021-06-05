İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 765 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 765 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 765 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 765 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 511 bin 669'a ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 765 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 511 bin 669'a ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı artış göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 765 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 511 bin 669'a ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 13 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 836'ya yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 40 milyon 124 bin 229 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 27 milyon 160 bin 635 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

25 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER AŞILANACAK

İngiltere'de önümüzdeki haftadan itibaren 25 yaş ve üzerindeki kişilere Covid-19 aşısının sunulmaya başlanacağı bildirildi. İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmaya başlaması ile hükümetin korona virüs mutasyonlarının önüne geçebilmek için aşılama programını hızlandırdığı belirtildi.

Ayrıca İngiltere'de 40 yaş ve üzerindeki kişilerin ikinci dozlarını almaya başladıkları kaydedildi. Bu aydan itibaren aşının ikinci dozunun birinci dozdan sonra 12 hafta yerine 8 hafta sonra uygulanacağı ifade edildi.

Öte yandan hükümetin Covid-19 aşılama programının hedefi olarak tüm yetişkinleri Temmuz sonuna kadar aşılaması bekleniyor.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 765 vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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