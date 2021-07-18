İngiltere'de son 24 saatte 48 bin 161 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 48 bin 161 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 433 bin 939'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 48 bin 161 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 433 bin 939'a yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısındaki artış devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 48 bin 161 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 433 bin 939'a ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 25 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 708'e yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 46 milyon 295 bin 853 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 35 milyon 970 bin 849 kişiye ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi. İngiltere'de yetişkin nüfusun yüzde 87,9'unun en az 1 doz aşılandığı, yüzde 68,3'ünün ise iki doz aşı alarak tamamen aşılandığı aktarıldı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 200 BİNE ÇIKABİLİR

İngiltere'de kısıtlamaların hafifletilmesiyle beraber vaka sayılarında görülen artışın 19 Temmuz'dan sonra en az iki kat daha artacağı ön görülüyor. İmperial College'den Epidemiloji Profesörü Neil Ferguson, kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının ardından "günde 100 bin vakanın görülmesinin kaçınılmaz olduğunu, bu rakamın 200 binlere kadar çıkabileceğini" belirtti. Ferguson ayrıca, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının günde 2 binin üzerine çıkacağını ve Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) iş yükünün artacağını belirtti.

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON KARANTİNADA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid ile temaslı olması nedeniyle kendini karantinaya aldı. Johnson'ın 10 gün boyunca kendini Chequers'teki evinde izole edeceği ve bakanlarla olan görüşmelerini uzaktan sürdüreceği belirtildi. Ayrıca Sağlık Bakanı Javid ile temasta bulunan Ekonomi Bakanı Rishi Sunak'ın da kendini 10 gün boyunca izole edeceği açıklandı.

Öte yandan, 19 Temmuz Pazartesi günü ülkedeki kısıtlamalar tamamen kaldırılacak. Sosyal mesafe kısıtlaması olmadan tüm işletmeler, büyük festivaller yeniden açılacak.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı