İngiltere'de son 24 saatte 384 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 33 bin 998'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 33 bin 998'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'de bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığının, açıkladığı resmi verilere göre son 24 saatte korona virüs nedeniyle 384 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 33 bin 998'e ulaştığı bildirildi. Ülkede 3 bin 560 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 236 bin 711'e yükseldiği ifade edildi. İngiltere'de bugüne kadar toplam 2 milyon 353 bin 78 korona virüs testi yapılırken, 12 Mayıs tarihinden bu yana korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş devam ediyor.

Öte yandan İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. - LONDRA

Kaynak: İHA