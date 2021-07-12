İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 471 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 471 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 34 bin 471 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 34 bin 471 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 155 bin 243'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 34 bin 471 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 155 bin 243'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 bin 471 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 155 bin 243'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 431'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 42 bin kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 45 milyon 923 bin 721 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 107 bin 620 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı, toplamda 34 milyon 872 bin 131 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı.

SAĞLIK BAKANI JAVİD: "AŞILAR KORUMA SAĞLIYOR"

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da sona ereceğini doğruladı. Javid, aşıların Covid-19'a karşı "koruyucu bir duvar" oluşturduğunu ve bunun virüsün olası bir yeni dalgasına karşı "dayanıklılık sağlayacağı" anlamına geldiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Javid, daha önce yaptığı bir açıklamada ise, Covid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasıyla beraber günlük vaka sayısının 100 bini aşabileceğini belirterek, kapalı alanlarda yüz maskesi kullanmanın gerektiğini savunmuştu.

BAŞBAKAN JOHNSON'DAN MASKE TAVSİYESİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bugün düzenlediği basın toplantısında, toplu taşıma araçlarında ve kalabalık yerlerde yüz maskesi takılmasını tavsiye etti. Johnson, "Bu salgın hala bitmedi" ifadelerini kullanarak, "Pandemiden önceki hayata anında geri dönemeyiz" dedi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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