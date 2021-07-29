İngiltere'de son 24 saatte 31 bin 117 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 31 bin 117 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 31 bin 117 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 31 bin 117 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 801 bin 561'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 31 bin 117 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 801 bin 561'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayısı yeniden 30 binin üzerine çıktı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 bin 117 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 801 bin 561'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 85 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 129 bin 515'e yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 43 bin 873 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 733 bin 115 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 171 bin 341 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 37 milyon 782 bin 252 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 88,4'üne aşının ilk dozu, yüzde 71,4'üne ise aşının her iki dozu uygulandı.

BİR HAFTADA 689 BİN 313 KİŞİYE KARANTİNA UYARISI

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla geliştirdiği Test ve Takip mobil uygulaması ile 1 hafta içinde 689 bin 313 kişiye korona virüs tespit edilen kişilerle temasta bulundukları ve kendilerini karantinaya almaları gerektiği yönünde bildirim gönderildi.

Test ve Takip uygulamasında en son haftalık rakamların 21 Temmuz'a kadar olan haftada kaydedildiği ve bugüne kadar görülen en yüksek rakam olduğu belirtildi. Uygulama ile karantina uyarısı alan kişi sayısında bir önceki haftaya oranla yüzde 11,4'lük artış görüldüğü belirtildi.

AŞILAMA İLE 60 BİNDEN FAZLA HAYAT KURTARILDI

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun (PHE) verilerine göre, ülkedeki Covid-19 aşılaması ile yaklaşık olarak 22 milyon vakanın ve 60 bin can kaybının önlendiği belirtildi. Hükümetin Baş Tıbbi Danışman Yardımcısı Jonathan Van-Tam, aşılama ile "büyük bir başarı" elde edildiğini ifade ederek, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşılanması tamamlandığında başka bir ulusal karantina ihtimalinin olmayacağını belirtti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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