- İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 501 yeni Covid-19 vakası tespit edildi
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- İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 501 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

27.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:36

- İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 501 yeni Covid-19 vakası tespit edildi İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 501 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 288 bin 345'e yükseldi.

- İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 501 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

MANCHESTER - İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 501 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 288 bin 345'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 bin 501 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 288 bin 345'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 316 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 70 bin 752'ye yükseldi.

Oxford - AstraZeneca aşısının 4 Ocak'ta uygulanması bekleniyor

İngiltere'de ortaya çıkan Covd-19'un yeni mutasyonu dünya çapında hızla yayılırken İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının 4 Ocak'tan itibaren İngiltere'de piyasaya sürüleceği belirtildi. İngiliz medyası, Oxford - AstraZeneca aşısının 4 Ocak'tan itibaren İngiltere'de uygulanmaya başlamasının beklendiğini ve yaklaşık 2 milyon kişinin Oxford veya Pfizer aşısının ilk dozunu iki hafta içinde alacağını aktardı. Geçtiğimiz pazartesi günü Oxford - AstraZeneca aşısının yaygın kullanımı için İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'na başvurulmasının ardından AstraZeneca İcra Kurulu Başkanı Pascal Soriot, birkaç gün içinde aşının onaylanmasının beklendiğini ifade etmişti.

Öte yandan daha hızlı yayıldığı tespit edilen Covd-19'un yeni mutasyonunun Birleşik Krallık'ın geneline sıçradığı ve dünya çapında çeşitli ülkelerinde görüldüğü açıklandı. Mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün İngiltere'den sonra, Danimarka, Japonya, Avustralya, Fransa, Hong Kong, Singapur, Kanada, İsveç ve İspanya'da da görüldüğü belirtildi.

- İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 501 yeni Covid-19 vakası tespit edildi
- İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 501 yeni Covid-19 vakası tespit edildi
- İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 501 yeni Covid-19 vakası tespit edildi
- İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 501 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLİN KARADENİZ

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