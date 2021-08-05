İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 215 vaka
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İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 215 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 215 vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 215 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 982 bin 581'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 215 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 982 bin 581'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 bin 215 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 982 bin 581'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 86 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 130 bin 86'ya yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 33 bin 334 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 926 bin 330 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 165 bin 669 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 38 milyon 874 bin 837 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 88,7'sine aşının ilk dozu, yüzde 73,5'ine ise aşının her iki dozu uygulandığı belirtildi.

SEYAHAT KISITLAMALARI GEVŞETİLDİ 7 ÜLKE YEŞİL LİSTEYE ALINDI

İngiltere hükümeti Covid-19 kısıtlamaları kapsamında belirlediği uluslararası seyahat listesini güncelledi. Ulaştırma Bakanlığı, Avusturya, Almanya, Letonya, Norveç, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın 8 Ağustos Pazartesi günü yerel saat ile 04.00'den itibaren yeşil listeye alınacağını duyurdu. Covid-19 seyahat kuralları gereğince yeşil listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin karantina uygulaması gerekmiyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın yeşil liste güncellemesi ile beraber, 8 Ağustos'tan itibaren Bahreyn, Hindistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sarı listeye, Gürcistan, Meksika, Mayott ve Réunion adalarının ise kırmızı listeye alınacağı açıklandı. Hükümet, Fransa'ya daha önce uyguladığı ek kısıtlamaların da sona ereceğini ve sarı liste kurallarının geçerli olacağını bildirdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, listede 3 hafta sonra listenin yeniden güncelleneceğini aktardı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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