İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 402 vaka

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 402 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 353 bin 668'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 402 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 353 bin 668'e yükseldi.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 402 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 4 milyon 353 bin 668'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 52 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 816'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 31 milyon 301 bin 267 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 4 milyon 948 bin 635 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

SEYAHAT YASAĞINA YENİ ÜLKELER EKLENDİ

İngiltere hükümeti Filipinler, Pakistan, Kenya ve Bangladeş'den İngiltere'ye yapılacak seyahatlerin önümüzdeki haftadan itibaren yasaklanacağını duyurdu. Yeni Covid-19 varyantları nedeniyle bu ülkelerden İngiltere'ye girişlerin 9 Nisan saat 04: 00'dan itibaren yasaklanacağı açıklandı. İngiliz veya İrlanda pasaportu ve Birleşik Krallık'ta oturma hakkına sahip olan kişilere istisna yapılacağı, ancak 10 gün boyunca otel karantinası uygulanması gerektiği belirtildi.

"DIŞ MEKANLAR DAHA GÜVENLİ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugünden itibaren başlayan paskalya tatili nedeniyle insanların birbirlerini iç mekanlarda ziyaret etmemelerine yönelik uyarıda bulundu. Başbakan Boris Johnson, "Henüz Covid-19 aşıları yüzde 100 koruma sağlayamıyor" dedi. Johnson, "Bu Paskalya boyunca lütfen açık havanın iç mekanlardan daha güvenli olduğunu unutmayın" uyarısında bulundu.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı