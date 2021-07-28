İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 734 vaka

- İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 734 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 770 bin 928'e yükseldi.

- İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 734 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 770 bin 928'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bini üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 734 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 770 bin 928'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 91 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 129 bin 430'a yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 35 bin 446 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 46 milyon 689 bin 242 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 151 bin 851 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 37 milyon 610 bin 911 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi.

Covid-19 nedeniyle Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) yoğum bakım ünitelerinde toplamda 6 bin 21 hastanın tedavi gördüğü ve bunlardan 848'inin solunum cihazına bağlı olduğu aktarıldı.

AB ve ABD'den gelen kişilere karantina zorunluluğunu kaldırdı

İngiltere hükümeti, AB ve ABD'den İngiltere'ye gelen kişilerin iki doz aşı olmaları halinde 2 Ağustos Pazartesi günü yerel saatle 04.00'den itibaren karantina uygulamaları gerekmediğini açıkladı. Söz konusu ülkelerden gelecek olan yolcuların ayrıca, İngiltere'ye gelmeden önce ve geldikleri ikinci günde Covid-19 testi yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Hükümet, 16 Ağustos'tan itibaren iki doz aşı olanların Covid-19 tespit edilen kişilerle temasta bulunmaları halinde karantina uygulamayacak olmalarının yanı sıra test olmaları gerekmediğini de duyurdu. Yeni kurallara göre, Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış kişilerin virüs tespit edilen kişilerle temasları halinde sadece semptom göstermeleri halinde test olmaları gerekiyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı