İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 429 vaka

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 429 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 69 bin 362'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 429 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 69 bin 362'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 429 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 69 bin 362'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 39 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 130 bin 320'ye yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 990 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 47 milyon 36 bin 796 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 213 bin 583 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 39 milyon 429 bin 468 kişinin tamamen aşılandığı ifade edildi. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 88,9'una aşının ilk dozu, yüzde 74,5'ine ise aşının her iki dozu uygulandı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun (PHE) verilerine göre, virüsün yayılma hızını belirleyen R sayısının bu hafta 0,8 ila 1,1 arasına düştüğü belirtildi. R sayısının geçtiğimiz hafta 1,1 ila 1,4 arasında olduğu aktarıldı.

TEDAVİ İÇİN BEKLEYEN HASTA SAYISI 14 MİLYONA ÇIKABİLİR

İngiltere'de Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS), sonbahar itibariyle hastanede tedavi görmek için bekleyen hasta sayısının artacağını aktardı. IFS, İngiltere'de şu anda yaklaşık 5 milyon kişinin rutin operasyon ve prosedürler için beklediğini, ancak bu sayının sonbaharda 14 milyona kadar çıkabileceği belirtti. IFS, hastanelerdeki bekleyen hasta listesindeki artışın önüne geçebilmek için Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) kapasitesinin genişletilmesine yönelik öneride bulundu.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı